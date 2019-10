Il re della Thailandia licenzia le guardie della “camera da letto” per «adulterio e condotta violenta»

ll re della Thailandia ripudia l'amante sposata a luglio: «Si atteggia a regina»

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 16:35

L’ultima notizia dalla Casa reale è l'improvviso licenziamento di due funzionari di palazzo per adulterio e per “condotta violenta”, non meglio precisata. Un licenziamento che fa seguito alla cacciata di altre due persone molto vicine alla corte reale.mentre si allarga la purga all’interno della corte seguita all’allontanamento della consorte reale, la scorsa settimana. Due ufficiali di palazzo, identificati come “guardiani della camera” del re, sono stati licenziati con l’accusa di “adulterio”; altri due ufficiali militari sono stati invece allontanati per aver tenuto una condotta “lassista” nell’adempimento dei loro obblighi, e per condotte “incompatibili con i loro ranghi e titoli”.il re il 22 ottobre ha tolto alla sua giovane consorte, portata formalmente a palazzo solo tre mesi fa, tutti i titoli, lo status e i gradi militari. La motivazione è abbastanza significativa: “Slealtà”.