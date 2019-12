Salvò ragazzi nella grotta in Thailandia: morto per una infezione contratta durante le operazioni di recupero

Un Navy Seal thailandese che l'anno scorso partecipò al salvataggio di 12 giovani giocatori di una squadra di calcio locale e del loro allenatore rimasti intrappolati in una grotta allagata è morto a causa di un'infezione del sangue contratta durante le operazioni. Secondo quanto riporta Gulfnews online, che cita la Marina thailandese, la vittima è, le cui condizioni di salute sono progressivamente peggiorate nell'ultimo anno fino alla morte avvenuta ieri. Già durante le operazioni di salvataggio un ex Navy Seal thailandese, Saman Gunan, morì per mancanza di ossigeno in un'immersione nella grotta.