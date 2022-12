Thailandia, la principessa Bajrakitiyabha crolla per un malore: la favorita al trono ricoverata per arresto cardiaco

La principessa Bajrakitiyabha, la figlia maggiore del re della Thailandia Vajiralongkorn, è stata colpita da malore ed è crollata mentre addestrava i suoi cani a nord-est di Bangkok. La 44enne, favorita tra i possibili eredi al trono, è stata prima portata in un ospedale vicino e poi trasferita in elicottero a Bangkok, dove è attualmente in cura. Il motivo del malore sarebbe un arresto cardiaco. Il palazzo ha annunciato il malore della principessa, ma non ha chiarito le sue condizioni attuali. Secondo i media locali, la principessa sarebbe «molto grave».

Qatargate, Eva Kaili si dichiara innocente. «I soldi? Erano in casa sua ma non ne sapeva nulla»

Sciopero mezzi venerdì 16 dicembre, da Roma a Milano e Napoli: orario, chi si ferma e perché. A rischio anche i treni

La principessa è la figlia maggiore del re e della sua prima moglie, la principessa Soamsawali. Fa parte della cerchia più intima di suo padre da quando è succeduto a re Bhumibol nel 2016 ed è stata nominata alto ufficiale della guardia personale del re. Si è laureata negli Stati Uniti ed è considerata l'erede al trono favorita del re. È un'appassionata di fitness e ha anche una lunga esperienza nel sostenere la riforma penale in Thailandia. È stata ambasciatrice della Thailandia in Austria dal 2012 al 2016.

The U.S. Embassy in Thailand extends its best wishes for a speedy and full recovery to Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati Krom Luang Ratchasarinee Siripatchara Maha Watchara Ratchathida. pic.twitter.com/ADilbDpUlH