Tornado in Texas, l'aereo di 40 tonnellate spostato dalle raffiche di vento: la scena impressionante

Il maltempo ha investito il Texas negli ultimi giorni e intense, violente folate di vento sono riuscite a spostare un enorme aereo della American Airlines di circa 40 tonnellate, scollegandolo e allontanandolo dal ponte di carico, come mostrato in un video su X. Le raffiche da 130km orari hanno causato enormi problemi all'aeroporto di Dallas Fort Worth, negli Stati Uniti, ed è stato necessario cancellare oltre 700 voli.

Strong winds pushed an airplane away from its gate at Dallas Fort Worth International Airport airport Tuesday morning. pic.twitter.com/Pc58crl4Df — UglyTrucker (@uglytruck3r) May 28, 2024

I danni della tempesta

Fortunatamente non c'era nessuno sull'aereo e, come riporta il New York Post, gli addetti alla manutenzione stanno attuamente conducendo un'ispezione in modo da procedere con le riparazioni, se necessarie.

Infatti, ci sono state diversi blackout nel nord, dove gli abitanti hanno anche dovuto fare i conti con un'ondata di caldo opprimente. Più di 300mila persone sono rimaste senza elettricità soltanto nella contea di Dallas e sembra che continuerò così per diversi giorni. I danni arrivano soltanto due settimane dopo altre forti raffiche di vento che avevano lasciato più di 800mila case e attività senza corrente. Sette persone sono rimaste uccise nella contea di Cooke in seguito a un tornado, e altre otto in Arkansas. Almeno 25 persone, poi, sono morte a causa del maltempo in Oklahoma, Missouri e Kentucky nel corso del fine settimana.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 11:01

