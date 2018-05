Nel suo diario Dimitrios Pagourtzis pianificava di uccidere e di suicidarsi. Lo ha reso noto in una conferenza stampa il governatore del Texas Greg Abbott, aggiungendo che nella sua auto e nella sua abitazione sono state trovate molotov e altri ordigni. Il giovane avrebbe poi detto alla polizia che non ha avuto il coraggio di togliersi la vita dopo aver compiuto la strage.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'autore della strage al liceo in Texas che ieri ha fatto 10 morti è, 17 anni. Lo studente, ora in arresto, secondo un suo conoscente sarebbe statosia dai compagni di classe sia dal coach. Il giudice ha negato la possibilità di cauzione, ma lo studente che su Facebook mostrava foto a tema neonazi è rimasto calmo e tranquillo.Sul suo account anche la foto con una t-shirt dalla scritta "Born to kill" (nato per uccidere) ed altre immagini di una lunga giacca verde con simboli nazisti.