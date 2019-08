Texas, sparatoria in un supermercato: almeno un morto e 18 feriti

Sparatoria in un supermercato di El Paso, in Texas. Sono almeno 18 le persone rimaste colpite nella sparatoria all'interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di El Paso. Uno di loro sarebbe morto. Lo riferisce la tv Ktsm, affiliata alla Nbc, precisando che la gravità delle ferite non è nota.



La polizia locale ha twittato che c'è un uomo armato ancora attivo e ha invitato a stare lontani dall'area di Cielo Vista Mall. « La scena è ancora attiva. Abbiamo molte notizie di più sparatori. Per favore evitate l'area mentre la polizia sta conducendo controlli in un'area molto larga», si legge in un altro tweet della polizia di El Paso in merito alla sparatoria avvenuta nel centro commerciale di Cielo Vista.



È intervenuta anche l'Fbi nella sparatoria nel centro commerciale di El Paso. Lo riferisce la Nbc. Sabato 3 Agosto 2019, 20:34

