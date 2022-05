Texas, sparatoria nella scuola elementare: morti 14 bambini e un insegnante. Ucciso l'attentatore: è un 18enne

Quattordici bambini e un insegnante uccisi, molti altri feriti gravemente: strage per una sparatoria nella Robb Elementary school di Uvalde, in Texas. A sparare sarebbe stato un diciottenne, Salvador Ramos, poi ucciso durante un conflitto a fuoco con la polizia. Le pattuglie arrivate sul posto hanno tentato una mediazione con il giovane sudamericano, ma alla fine sono dovute intervenire per evitare che l’assassino continuasse a uccidere i piccoli. Anche un adulto è rimasto ucciso, mentre una donna di 66 è in rianimazione.

We have received two patients from the shooting at Robb Elementary in Uvalde, one child and one adult. They are currently being evaluated so we don’t have a condition to release at this time. — University Health (@UnivHealthSA) May 24, 2022

L'allarme

Erano le 12,17 ora locale quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto. L’ospedale locale ha ricevuto i feriti che sono stati subito sottoposti a cure mediche. Due di questi sono stati trasportati a San Antonio e un altro è in attesa di trasferimento, ha detto Tom Nordwick, del dipartimento di polizia. Mentre tra quelli ricoverati d’urgenza, ce ne sono diversi in gravi condizioni.

Update: Robb Parents

Robb Elementary students have been transported to the CIVIC CENTER for reunification. Parents are encouraged to pick up their children at this time. — Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022

Movente non chiaro

La storia è ancora tutta da chiarire, ma sembra che Salvador Ramos fosse ricercato per omicidio e non appena ha visto una pattuglia della polizia che gli intimava di fermarsi, ha abbandonato la macchina ed è entrato nella scuola sparando all’impazzata. I numeri delle sparatorie di massa negli Stati Uniti sono ogni giorno più preoccupanti. Nei primi cinque mesi ci sono state 198 stragi, l’ultima delle quali (prima di ieri)è andata in scena a Buffalo, città a nord dello stato di New York, dove un ragazzo appena 18enne ha fatto irruzione in un supermercato armato di un fucile d’assalto uccidendo 10 persone, ferendone gravemente altre 3 e mandando il tutto in diretta Facebook. Il giovane, subito dopo, si è rivelato per quello che era: una persona con gravi disturbi mentali. L’attentatore aveva acquistato legalmente il fucile usato per compiere il massacro.



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 23:35

