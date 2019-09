La testimone di nozze si presenta al matrimonio vestita da dinosauro: «Non mi pento di nulla»

Venerdì 6 Settembre 2019, 14:39

Va al. Una scelta sui generis quella di Christina Meador, 38enne del Nebraska che ha scelto di vestirsi dadopo che la sorella le aveva detto che avrebbe potuto mettere qualsiasi cosa il giorno delle sue nozze. Così è stato: mentre tutti gli invitati si sono presentati in abiti eleganti lei ha optato per un costume.«Quando sei la damigella d’onore e ti viene detto che puoi indossare qualsiasi cosa… non mi pento di nulla», ha commentato la ragazza postando la foto del matrimonio su Facebook e spiegando che secondo lei l'idea di vestrsi da dinosauro al posto che indossare il classico vestito da damigella è stata perfetta. A molti sarà sorto il dubbio su come possa averla presa la sorella, che probabilmente mai avrebbe pensato un simile outfit dando carta bianca alla sua testimone.Eppure la sposa sapeva bene a quello a cui andava incontro: «Mia sorella è fantastica e non stavo assolutamente scherzando quando le ho detto che poteva indossare qualsiasi cosa», ha spiegato Deanna Adams.