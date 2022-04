Shaghai in lockdown, Tesla obbliga i lavoratori a dormire in fabbrica per non fermare la produzione

Dormiranno in fabbrica per garantire la produzione: questa la decisione finale di Elon Musk per i suoi dipendenti nella fabbrica Tesla di Shanghai. Nel polo cinese che fabbrica le auto elettriche le operazioni riprenderanno dopo una chiusura di tre settimane.

I lavoratori vivranno in loco fino al 1 maggio, in attesa delle modifiche alla rigida politica "Zero-Covid" della città, poiché il Paese sta affrontando la peggiore ondata di virus dai primi giorni della pandemia. La scorsa settimana, nonostante le critiche di imprese e cittadini, l presidente Xi Jinping ha riaffermato l'approccio zero-COVID della Cina per provare ad arginare la contagiosa variante Omicron. Il blocco è così estremo che è stato difficile acquistare cibo e sono circolati inquietanti video sui social media di residenti di Shanghai che urlavano dalle loro finestre in segno di protesta.

I recenti blocchi hanno ritardato la produzione di Tesla di circa 40.000 auto, ha riferito Bloomberg. L'azienda ora fornirà a ciascun lavoratore un sacco a pelo e un materasso, poiché la struttura non dispone di dormitori. Saranno assegnate aree specifiche per dormire, fare la doccia, svagarsi e mangiare.

I lavoratori saranno sottoposti a test Covid per i primi tre giorni nel sistema di isolamento "a circuito chiuso" nei locali della fabbrica, sarà loro controllata la temperatura due volte al giorno e dovranno lavarsi le mani quattro volte al giorno. Tesla fornirà tre pasti al giorno insieme a un'indennità che varierà in base alla posizione e al livello all'interno dell'azienda.

Oltre ad accogliere i circa 400 dipendenti già in loco, Tesla ha anche rilasciato certificati speciali e istituito servizi di bus navetta per il personale che vive in complessi residenziali al di fuori della struttura per unirsi a loro.

L'azienda di auto elettriche non è l'unica a chiedere ai lavoratori di trasferirsi in loco per continuare la produzione in Cina. General Motors ha anche avviato un sistema "a circuito chiuso" per le sue operazioni a Shanghai. Così hanno fatto Shanghai Port, il porto container più grande del mondo, e Quanta Computer , che produce laptop per Apple .

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 08:56

