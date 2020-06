Tesla, il pilota automatico schiva un maiale in strada di notte e a gran velocità

Autopilot prime directive is: don’t crash. What seems fast to humans is slow to a computer. 360 degree low light vision & sonar, plus forward radar enable to be superhuman. Upcoming software upgrades will increasingly show the potential. — Elon Musk (@elonmusk) June 8, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 16:54

Grandi progressi per, l'azienda di automobili elettriche di lusso lanciata da. Se finora il principale punto debole era rappresentato daldei vari modelli, una recente sperimentazione ha dimostrato che anche questo problema sembra un lontano ricordo.In questo filmato, infatti, è possibile vedere unadotata di pilota automatico, che con una brusca sterzata riesce a schivare un ostacolo mobile e improvviso, di notte e a grande velocità. Non è chiaro se l'animale che attraversa la strada sia un maiale (come si sostiene nel video condiviso su Twitter) o un cinghiale, ma una cosa è certa: i difetti del pilota automatico di Tesla, almeno quelli più clamorosi, sembrano appartenere al passato.«Il primo obiettivo del pilota automatico è: non fare incidenti. Quello che sembra velocissimo per l'uomo, in realtà è lento per un computer» - ha spiegato Elon Musk, commentando gli ultimi sviluppi - «Grazie a tecnologie come la visione a 360 gradi anche al buio, al sonar e al radar anteriore, il pilota automatico può avere poteri sovrumani. Ulteriori miglioramenti del software potranno sprigionare un potenziale ancora maggiore».