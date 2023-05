Terrore in autostrada: Tesla avvolta dalle fiamme, autista salvo per miracolo VIDEO

di Redazione web

Ancora un caso di una vettura Tesla in fiamme. Un uomo residente in California dice di ritenersi "così fortunato ad essere vivo in questo momento" dopo che il suo veicolo elettrico Tesla ha iniziato a tremare e successivamente ha preso fuoco durante un viaggio in autostrada durante il fine settimana.

Cosa è successo, Tesla in fiamme

Dopo aver terminato le commissioni, Bishal Malla stava tornando a casa quando improvvisamente ha sentito la sua Tesla tremare. Ha deciso così di fermarsi poco prima di immettersi sull'autostrada 99 a sud di Modesto, in California, preoccupato e per esaminare la questione. All'inizio pensava di avere una gomma a terra, ma con sua sorpresa ha scoperto qualcosa di molto più serio. "Nel momento in cui ho aperto la porta, ho visto del fumo uscire dal fondo", ha raccontato alle tv locali Malla.

Al momento non è chiaro esattamente come sia iniziato l'incendio. Il capo del battaglione dei vigili del fuoco Robert Kasparian ha dichiarato a KCRA 3 che spegnere gli incendi dei veicoli elettrici può essere particolarmente difficile per i vigili del fuoco. "Il problema con i veicoli elettrici è l'accesso alle batterie", ha spiegato Kasparian. "Le batterie sono ciò che sta causando l'enorme quantità di accumulo di calore".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA