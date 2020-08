Tesco creerà 16mila posti di lavoro a tempo indeterminato per supportare le vendite online

La catenta britannica di Supermercati Low Cost, Tesco, ha annunciato che prevedono la creazione di 16.000 nuove posizioni permanenti per supportare il business delle vendite online, esplose durante la fase del lockdown. Secondo quanto indicato dal gruppo, verranno assunti 10.000 addetti per selezionare i prodotti ordinati dai clienti e 3000 autisti per le consegne. Inoltre verranno selezionati altri 3000 dipendenti per vari ruoli amministrativi. Le posizioni su base permanente verranno offerte in primis ai dipendenti Tesco che sono stati assunti su base temporanea. Prima della pandemia, le vendite online di Tesco incidevano sul 9% del giro d'affari complessivo mentre ora hanno superato la soglia del 16%. Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 18:01

