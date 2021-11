Terza dose, stretta del Regno Unito: «Arriva il sì per tutti solo dopo 3 mesi»

La Gran Bretagna cerca di contrastare al massimo la diffusione della nuova variante Omicron. E per questo motivo si è deciso di offrire a tutti gli adulti la terza dose del vaccino anti Covid-19.

Il 'booster' anti covid, quindi, includerà anche la fascia di età da 18 ai 39 anni che, per ora, non è prevista in Italia. Lo ha reso noto il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione, precisando che la terza iniezione si potrà fare a distanza di soli tre mesi dalla seconda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 18:28

