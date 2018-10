Khashoggi, torturato e fatto a pezzi ancora vivo: è morto in 7 minuti Almeno 13 persone sono morte e altre 70 sono rimaste ferite in una serie di esplosioni avvenute in un istituto politecnico di Kerch, in Crimea. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie della penisola, citate dall'agenzia di stampa Tass.

Un gruppo di persone armate ha anche aperto il fuoco sulla folla e lanciato esplosivi, ha spiegato la rettore dell'ateneo al telefono, ripresa da Kerch Tv.

La rettore Olga Grebennikova ha denunciato la presenza di «numerosi corpi senza vita, numerosi corpi di ragazzi». Dopo che aveva lasciato il college per una riunione altrove, assalitori hanno attaccato la scuola, lanciando esplosivi e aprendo il fuoco, ha spiegato.



«Sono saliti al secondo piano con armi automatiche. Non so come, hanno aperto le porte e ucciso chiunque trovavano», ha aggiunto.«Secondo la prima valutazione, ci sono 13 morti», ha detto un membro dei servizi di emergenza. Un funzionario della sicurezza ha riferito alla Tass di «circa 70 feriti».



«Oltre 200 militari del distretto militare del sud e circa 10 mezzi pesanti sono stati inviati a Kerch su ordine del comandante delle forze armate del distretto per aiutare i servizi di emergenza della città a ripulire le macerie provate dall'esplosione».



«Viene studiata» la possibilità che la strage al Politecnico in Crimea sia la conseguenza di «un atto terroristico»: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, precisando che Putin è stato informato dell'accaduto ed esprime le sue condoglianze ai familiari delle vittime.



All'istituto di Kerch sarebbero entrati in azione uomini mascherati e armati di mitra, che sarebbero usciti dai bagni proprio nel momento dello scoppio. Lo affermano due testimoni oculari a RT. «Ce n'erano veramente tanti, ma non posso dire quanti», ha detto uno dei testimoni.