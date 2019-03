Londra, disattivati 3 pacchi bomba in stazioni metro e aeroporti: torna allarme terrorismo

allarme terrorismo a Londra. Gli agenti hanno messo in sicurezza tre movente terroristico dietro la segnalazione di tre pacchi sospetti, individuati nel giro di poche ore in prossimità degli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo, nell'ambito di vicende che gli investigatori considerano potenzialmente legate fra loro. Torna l'. Gli agenti hanno messo in sicurezza tre pacchi bomba , identificati come piccoli ordigni assemblati in modo rudimentale. Non risultano feriti.​ La polizia di Londra ha aperto un'indagine su un possibiledietro la segnalazione di, individuati nel giro di poche ore in prossimità degli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo, nell'ambito di vicende che gli investigatori considerano potenzialmente legate fra loro.

2 London airports and its busiest train station were sent makeshift bombs at the same time https://t.co/GrSPFt3KFu — Business Insider UK (@BIUK) 5 marzo 2019

I tre allarmi, susseguitisi a qualche ora di distanza uno dall'altro come in una catena di intimidazioni coordinata, non hanno provocato conseguenze, ha riferito una fonte dell'antiterrorismo di Scotland Yard. E hanno avuto un impatto limitato sia sul sistema dei trasporti sia in termini di percezione da parte del pubblico. Il primo ha riguardato il Compass Centre, uno stabile di uffici nelle vicinanze dell'area dello scalo di Heathrow, il più importante della capitale britannica. Il secondo un deposito postale del grande scalo ferroviario di Waterloo, nel centro di Londra. E il terzo l'Aviation House, altro edificio di uffici, questa volta nel più piccolo aeroporto urbano di City. La polizia è intervenuta rapidamente, predisponendo cordoni solo attorno alle zone strettamente coinvolte e neutralizzando i pacchi. Portavoce dei servizi di trasporto hanno precisato che i voli in arrivo e in partenza da Heathrow come da City non sono stati interrotti e proseguono regolarmente, al pari del flusso di treni e convogli della metropolitana via Waterloo.

Ultimo aggiornamento: 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA