L'incubo terrorismo non abbandona la Francia: è stato sventato un nuovo attentato con l'arresto di due fratelli egiziani: lo ha annunciato questa mattina alla tv BFM il ministro dell'Interno, Gerard Gollomb. I due, ha detto il ministro, erano in possesso delle istruzioni per la fabbricazione di veleno di ricino.

Venerdì 18 Maggio 2018