Terrorismo, un morto e un ferito a Liverpool nell'esplosione di un taxi: tre arresti

Un morto, un ferito e tre giovani di 29, 26 e 21anni arrestati per terrorismo. E' il bilancio provvisorio della giornata segnata a Liverpool da un'esplosione che ha investito un taxi di fronte al Women's Hospital. La polizia ha fermato i tre per violazione della legge britannica sul terrorismo (Terrorism Act) in relazione alla deflagrazione causata da un ordigno che ha provocato nel pomeriggio un morto e un ferito.

La Merseyside Police aveva inizialmente escluso una matrice terroristica politica o religiosa, e per ora continua restare prudente sulla pista investigativa limitandosi a dire di essere «aperta» a varie opzioni. Il reato di terrorismo è contestato comunque per la modalità dell'agguato.

