«Fate scorta di cibo e acqua», il piano del governo contro il terrorismo

Cosa accadrebbe se le potenzialità della genetica potessero essere utilizzate a scopo di? Secondo le principali istituzioni degli, dal Pentagono alla Cia, le conseguenze potrebbero essere apocalittiche a causa della cosiddetta biologia sintetica, che potrebbe rinnovare lea disposizione di chiunque voglia utilizzarle per colpire l'umanità.L'allarme è stato lanciato dalla National Academy Press e dal John Hopkin's Center of Health Security : il rischio che qualcuno possa creare, in modo semplice ed economico, pericolosi virus in laboratorio è concreto. La nuova tecnica genetica, infatti, permette di fabbricare dei virus a partire da brevi sequenze di dna ma anche di combinarli per creare nuovi, più pericolosi di quelli presenti in natura. L'arma del futuro del terrorismo, quindi, potrebbe essere proprio laTra i rischi enunciati dagli esperti negli Stati Uniti, riportati da IFLScience , ci sono anche possibili alterazioni genetiche che possono indebolire ilnell'uomo. Anche per questo motivo, professore di microbiologia e immunologia all'università del Michigan, ha suggerito al governo federale di investire in studi genetici, così come era accaduto durante la Guerra Fredda con la fisica e la chimica.