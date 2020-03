Terremoto a Zagabria, le mamme dall'ospedale in strada con i neonati: il dramma tra paura del virus e mascherine

di Enrico Chillè

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Marzo 2020, 14:24

La, in queste ultime ore, sta vivendo un doppio dramma. All'emergenza, infatti, si è aggiunto il terrore per le due forti scosse diregistrate nella notte e poco dopo l'alba non lontano dalla capitale. Sono terribili le immagini dellescappate dagli ospedali con iappena nati tra le braccia che hanno fatto il giro dei social sin dalle primissime ore della mattina. Chi ha potuto ha indossato una mascherina, nessuna ha avuto il tempo di vestirsi, tutte hanno avuto la cura di avvolgere i piccoli in una coperta.Meno di un'ora dopo la, di, registrata alle 5.24 (ora locale), c'è stato un altro forte evento sismico, di. Lonon sembra arrestarsi: nel corso della mattinata, sono state registrate altre quattro scosse di magnitudo 3 o superiore. La paura ha fatto riversare nelle strade migliaia di persone, tra cui molti, sia per il Covid-19 che per altre patologie. Tra i cittadini fuggiti di corsa in strada, al freddo, ci sono anche delle, molte delle quali ancora ricoverate in ospedale dopo aver partorito.Molti croati si trovano ancora in strada, quasi tutti con mascherine protettive, per il timore di altre forti scosse e per verificare gli ingenti danni causati dal terremoto. Intanto, questa mattina, il presidente croatoè giunto in visita ad un ospedale da campo, allestito nei pressi di Zagabria per fronteggiare l'emergenza