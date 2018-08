Forte scossa di terremoto in Venezuela: avvertita anche in Colombia Video

L'epicentro della forte scossa registrata in Venezuela, che non ha ancora una magnitudo Richter definitiva, è stato nello Stato di Sucre. Ma il terremoto è stato avvertito in una vasta regione che comprende il Venezuela settentrionale e gran parte della Colombia, fino a Bogotà.



Gli Stati venezuelani in cui maggiore è stato il panico della popolazione sono, oltre a Sucre, Bolvar, Monagas, Nueva Esparta, Mérida, Portuguesa, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara e il Distretto della capitale.

LO ÚLTIMO | Así se sintió el temblor en Maturín, en el estado Monagas, Venezuela tras poderoso terremoto de 7.3 grados pic.twitter.com/DcUhKtXsug — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 21 agosto 2018

Prelim M7.3 Earthquake near the coast of Venezuela Aug-21 21:31 UTC, updates https://t.co/6FJZ5r6CDW — USGSted (@USGSted) 21 agosto 2018





Il ministro degli Interni venezuelano, Néstor Reverol, ha dichiarato intervenendo in televisione che «finora non si segnalano vittime e che il ministero è in contatto con tutti i governatori degli Stati coinvolti per avere una visione complessiva dei danni causati dal sismo e determinare le iniziative da adottare da parte del governo centrale».

El #temblor que sacudió a Venezuela también se sintió en Trinidad y Tobago



📹Puerto España (Trinidad) pic.twitter.com/jvGCSefBuD — teleSUR TV (@teleSURtv) 21 agosto 2018



Reverol ha confermato che il sisma ha interessato lo Stato di Sucre ed è stato avvertito in un'altra decina di Stati. Nei social network alcuni giornalisti venezuelani hanno mostrato immagini del momento in cui il terremoto è stato avvertito per molti secondi a Caracas.

Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il forte terremoto del Venezuela è avvenuto alle 17:31 di ieri ora locale (le 23:31 in Italia) con epicentro a 20 km dalla città di Yaguaraparo, nello stato di Sucre e ipocentro a circa 120 km di profondità. La scossa, di magnitudo 7.3 secondo l'Usgs, ha interessato una vasta regione ed è stata avvertita distintamente almeno fino in Colombia e Guyana.