Terremoto in Turchia, violenta scossa avvertita fino in Grecia: almeno tre feriti

Smartphone in carica cade nella vasca da bagno, 14enne muore folgorata​

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una violenta scossa diè stata registrata questa mattina in. Il sisma, di, è avvenuto nella provincia di Denizli, nel sud-ovest del paese, ed è stato. Al momento ci sarebbero tre feriti lievi e diversi crolli, ma si tratta di un bilancio ancora provvisorio.Ilè stato registrato nel distretto di Acipayam alle 09:34 locali a una profondità di 11,3 km, secondo la protezione civile di Ankara (Afad), ed è stato seguito da almeno altre due. La scossa è stata distintamente avvertita anche nelle province di Smirne, Antalya, Ankara, fino all'isola greca di Rodi, come dimostrano le testimonianze degli utenti sull'app di EMSC.È diil bilancio della scossa di terremoto che stamani ha colpito la provincia di Denizli, nel sud-ovest della Turchia. Lo riferisce il prefetto locale, Hasan Karahan. Secondo le autorità locali, risultano inoltre danneggiate alcune vecchie abitazioni, per lo più disabitate. Il sisma è stato seguito da una trentina di scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 4.8.