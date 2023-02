Terremoto in Turchia, mamma e tre figli estratti dalle macerie dopo 28 ore. I morti sono più di 4300, ansia per un italiano disperso

C'è ancora vita sotto le macerie del devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria. A 28 ore dalla scossa di magnitudo 7.8 che ha causato migliaia di morti, una donna e i suoi tre figli sono stati estratti da quello che resta di un edificio crollato nel distretto Nizip di Gaziantep, nel Sud della Turchia. Lo riportano i media turchi. Intanto intorno all'edificio distrutto i parenti aspettano notizie dei loro cari ancora sotto le macerie. Le scosse di terremoto di ieri notte hanno colpito 10 province, con epicentro nella città meridionale di Kahramanmaras.

Terremoto in Turchia, i morti

È salito ad almeno 4300 morti il bilancio del terremoto che nella notte di ieri ha colpito la Turchia e la Siria. Almeno 2921 le vittime accertate in Turchia, secondo l'Autorità per la gestione delle emergenze (Afad) e 15800 i feriti. In Siria i morti sono 1451, stando ai dati forniti dal governo di Damasco e da fonti delle squadre di soccorso.

Ci potrebbe essere un italiano tra i dispersi del violento terremoto che ha devastato la Turchia orientale e il nord della Siria. Voci rimbalzate sui social - che al momento non trovano altre conferme - riguardano un connazionale che si sarebbe trovato in una delle città turche più colpite dal sisma: il cittadino italiano era probabilmente in un albergo andato distrutto, ma non si hanno altre notizie.

I soccorsi

Sono oltre 7800 le persone messe in salvo finora in Turchia nelle 10 province colpite dal sisma. A renderlo noto è stato Orhan Tatar, funzionario dell'Autorità per la gestione delle emergenze.

