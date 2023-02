Terremoto Turchia e Siria, oltre 22 mila morti: bambino di dieci anni estratto vivo dalle macerie a 100 ore dal sisma

di Redazione web

Terremoto Turchia-Siria: bilancio sale a 22.375 morti. Continua ad aumentare il numero delle vittime del terremoto che lo scorso 6 febbraio ha scosso Siria e Turchia: sono oltre 22 mila i morti causati dal sisma che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha definito il «disastro del secolo». Secondo gli ultimi rapporti ufficiali, il terremoto, di magnitudo 7,8, seguito da piu di cento scosse, ha ucciso almeno 21.051 persone, di cui 17.674 in Turchia e 3.377 in Siria. L’OMS stima che 23 milioni di persone siano «potenzialmente esposte, compresi circa cinque milioni di persone vulnerabili» e teme una grave crisi sanitaria che causerebbe danni ancora maggiori del terremoto.

Bimbo estratto vivo dalle macerie

Un bambino di dieci anni è stato estratto vivo dalle macerie a 100 ore dal sisma che ha devastato la Turchia sudorientale e la Siria. Ad effettuare il salvataggio nella città turca di Kahramanmaras è stata la squadra di soccorso dell'esercito israeliano, secondo quanto riferisce Times of Israel. Il team israeliano ha finora salvato in totale 18 persone.

Erdogan fa il punto dei soccorsi in Turchia

«Sono stati danneggiati così tanti edifici che purtroppo non siamo stati in grado di accelerare i nostri interventi con la rapidità che desideravamo», ha detto Erdogan durante una visita nella città meridionale di Adiyaman, duramente colpita dal sisma. Il presidente turco era stato criticato per il numero insufficiente di soccorritori e aiuti umanitari arrivati nei primi giorni del più grande disastro della Turchia in quasi un secolo. Ha quindi spiegato che il governo ha ora riunito «forse la più grande squadra di ricerca e soccorso del mondo» composta da 141.000 persone impegnate in 10 province colpite dal sisma di 7.8. Il presidente turco ha aggiunto che si sono verificati alcuni casi di sciacallaggio, affermando che alcune persone hanno derubato i supermercati e imprese, aggiungendo che uno stato di emergenza dichiarato nell'area consentirà allo Stato di imporre le sanzioni necessarie. Il bilancio delle vittime ha superato le 22.000 persone in tutto il sud-est della Turchia e in parti della Siria. Quasi 19.000 di questi decessi sono avvenuti in Turchia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 15:36

