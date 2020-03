Terremoto in Russia, scossa magnitudo 7.5: «Pericolo tsunami»

Una forte scossa diè stata registrata alle 14:49 ora locale (le 3:49 in Italia) al largo della penisola russa della Kamcatka. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio sismologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a oltre 20 km di profondità ed epicentro 220 km a sudest di Severo-Kurilsk, cittadina dell'estremo oriente russo nell'oblast di Sachalin.Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a persone o cose. Il Centro allerta tsunami Usa sta al momento analizzando i dati e avverte che terremoti di questa entità «possono causare onde anomale potenzialmente pericolose per le coste della regione circostante».