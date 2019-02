Terremoto a Londra, scossa vicino l'aeroporto di Gatwick: paura tra i cittadini

Terremoto

Londra

nelle prime ore del mattino. Unaè stata registrataverso le 3.30 di questa mattina. Paura tra i cittadini per quello che rappresenta. Le persone hanno riferito di aver sentito la terra tremare nel West Sussex con un residente che si è detto «sbalordito». La zona colpita è Southwater, nel West Sussex, a circa 16 chilometri dall'aeroporto. Non è stato registrato nessun danno a cose o persone.«Mia moglie ed io stavamo guardando la TV e abbiamo sentito quello che. Il divano stava tremando. Non ho mai sentito nulla di simile in tutta la mia vita». Racconta David Welch al Mail Online. Ma non è l'unico a rimanere spiazzato dal terremoto. A Londra diverse persone hanno ammesso di aver sentito i loro appartamenti tremare.In molti hanno scritto impauriti e sorpresi su Twitter. «State tutti bene?», si chiedono gli utenti. «Stavo sognando che la mia casa si stava spostando, poi mi sono svegliato e sono andato su Twitter: lì ho scoperto del terremoto», proseguono i tweet.