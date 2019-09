Terremoto, scossa magnitudo 5.8 a Istanbul

Molta gente è scesa in strada in preda al panico, secondo quanto testimonia l'ANSA sul posto, ma non si segnala al momento alcun ferito. L'unico danno rilevante registrato finora è la caduta della punta di un minareto in una moschea di Avcilar, sulla sponda europea della metropoli.

Giovedì 26 Settembre 2019, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi magnitudo 5.8 ha colpito. La scossa è stata seguita, a distanza di circa mezz'ora, da una replica con magnitudo 4.1.Già due giorni fa un terremoto di magnitudo 4.7 era stato registrato nella provincia di Istanbul ma non aveva provocato vittime o danni.