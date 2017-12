Un terremoto di magnitudo 5,2 della scala Richter ha scosso la città di Malard nella provincia iraniana di Teheran alle 23:27 ora locale (20:57 in Italia). Lo riferisce il Centro sismologico dell'Iran. Al momento non si segnalano vittime o gravi danni. Il sisma è stato avvertito in diverse città nel nord dell'Iran, tra cui Teheran. Le squadre di soccorso sono state inviate sul posto.

