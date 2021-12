Terremoto di magnitudo 7.1 in Indonesia: rientrata l'allerta tsunami

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.6 è stata registrata stamani davanti le coste dell'Indonesia. Subito è stata emessa un'allerta tsunami poi rientrata.

Il sisma è avvenuto alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano (che stima la magnitudo dell'evento in 7.1) e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs (che ha rivisto al ribasso la magnitudo da 7.6 a 7.3), il terremoto ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro nel Mar di Flores a circa 100 km dalla città di Maumere. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. Il Centro allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) ha diramato un avviso per possibili onde anomale sulle coste entro i mille chilometri dall'epicentro della scossa, poi fortunatamente rientrata con il passare delle ore.

Non sono stati al momento segnalati danni significativi o vittime dalle aree in cui è stato avvertito il sisma, secondo quanto riporta l'Afp. «Nelle località più vicine all'epicentro non ci sono stati danni», ha detto il capo del distretto di Flores Orientale, Antonius Hubertus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 06:47

