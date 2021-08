Terremoto ad Haiti, scossa di 7.2°: almeno due morti, si teme una strage. «Più forte di quella del 2010»

Terremoto e terrore ad Haiti, dove una scossa di magnitudo 7.2 è stata registrata a 12 km a nord-est di Saint-Louis du Sud, secondo quanto riferisce Usgs, intorno alle 14.29 ora italiana. L'epicentro è stato individuato a 120 chilometri dalla capitale Port au Prince ed è stata diramata un'allerta tsunami: la magnitudo registrata è di gran lunga superiore a quella di 6.1 della scala Richter che il 12 gennaio 2020 devastò il Paese provocando oltre 220mila morti.

La lunga scossa è stata avvertita in tutto il Paese e sono già stati registrati danni materiali nelle località di Jérémie e Les Cayes, secondo le immagini diffuse dai testimoni. E si registrano le prime due vittime: secondo quanto riferisce il sito Haiti Libre, che parla di numerosi edifici crollati a Jeremie, nel sud del Paese, nella zona si conterebbero due morti. ce. Numerosi edifici sono crollati anche a Les Anglais, Aquinoise e les Cayes.

#ÚltimaHora Más imágenes del terremoto de Haití.

Autoridades declaran Alerta Roja en Puerto Príncipe. El servicio sismológico de Estados Unidos informó que es "probable" un alto número de víctimashttps://t.co/BSx13CJTRD #NexNoticiaspic.twitter.com/sOMwRLk0Cc — Nex Noticias (@nexnoticias) August 14, 2021

Breaking: Significant damage reported after magnitude 7.2 earthquake strikes Haiti. pic.twitter.com/ykD38DyWbF — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 14, 2021

Danni a case e scuole

Gli edifici religiosi, le scuole e le case sono state danneggiate dal terremoto, hanno riferito i residenti della zona colpita. Su video condivisi online, si vedono le rovine di vari edifici in cemento, tra cui una chiesa in cui a quanto sembra era in corso una cerimonia nella città di Les Anglais, 200 km a sud-ovest della capitale Port-au-Prince.

Venti minuti dopo la prima, una seconda scossa di terremoto di magnitudo 5.2 della scala Richter è stata poi registrata con epicentro nel dipartimento sud, 37 chilometri a sudest di Jeremie, dove già si contano numerosi edifici crollati e le due vittime. Il 12 gennaio 2010 un terremoto di magnitudo 7 aveva devastato la capitale haitiana e diverse città di provincia. Più di 200.000 persone erano morte e oltre 300.000 altre erano rimaste ferite, 1,5 milioni di persone rimaste senza casa.

