Terremoto, forte scossa in Bosnia: «Avvertita anche in Serbia e in Croazia»

Forte scossa di terremoto alle 15.13 in Bosnia con epicentro a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, e a una profondità di 5 km. La magnitudo è stata di 5.1 ed è stata avvertita anche in Serbia e Croazia. Come riferiscono i media regionali, la scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo e Tuzla. «La più forte scossa degli ultimi anni», riferiscono i media. Al momento non si hanno notizie di danni alle persone e alle cose. Sabato 2 Novembre 2019, 16:32

