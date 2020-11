Terremoto in Dalmazia di magnitudo 4,7: panico a Zara, scossa avvertita anche in Bosnia

Un terremoto di magnitudo 4,7 gradi ha scosso nel primo pomeriggio la Dalmazia centrale, con epicentro a 25 km da Zara. Lo si apprende dall'Istituto sismologico croato. La stampa riferisce che la scossa è stata avvertita in tutta la Dalmazia, e in parti della Bosnia, creando, specie nella zona di Zara un po' di panico. Per ora non ci sono informazioni su possibili vittime o danni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Novembre 2020, 15:17

