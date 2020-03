Terremoto a Zagabria, magnitudo 5.4: danneggiati palazzi e strade. Altra scossa alle 6, avvertito anche in Italia VIDEO

Terremoto di magnitudo 5.3 (poi rivista iiin 5.4) a Zagabria. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. di magnitudo 5.3 (poi rivista iiin 5.4) a Zagabria , in Croazia , dove una scossa è stata registrata alle 5:24 ora locale (le 6:24 in Italia). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a Kasina, insediamento nel nordest della città di. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Una seconda scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 4.6, ha colpito Zagabria questa mattina, poco dopo le 6:00 ora locale (stessa ora in Italia): lo rende noto l'istituto geologico statunitense Usgs sul proprio sito. L'epicentro del sisma è stato localizzato 4 km a sudovest di Kasina, solo un km di distanza dall'epicentro del primo sisma. Entrambi si sono verificati a 10 km di profondità. L'istituto ha inoltre rivisto al rialzo la magnitudo del primo terremoto, da 5.3 a 5.4.

Ingenti i danni nella città: è quanto emerge dalle foto e dai video pubblicati online in queste ore dai media locali. Le immagini mostrano palazzi gravemente danneggiati, auto distrutte dalle macerie degli edifici e strade coperte di calcinacci. Il quotidiano Vecernji parla anche di danni all'ospedale di Rebro. Molti residenti sono scesi in strada. Per ora non si hanno notizie di feriti o vittime.

La scossa è stata avvertita nettamente anche a Pesaro. Molte persone che stavano dormendo si sono svegliate. Non ci sono danni.

Zagreb hit by 5.3 magnitude earthquake ~30 minutes ago just as full lockdown started. Now everyone’s outside grouped in front of their buildings. This won’t help. pic.twitter.com/QPzAIqUSkM — Filip Radelic (@fichek) March 22, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Marzo 2020, 08:56

