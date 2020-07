Terremoto alle Canarie, scossa di magnitudo 3.9 distintamente avvertita dalla popolazione

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Luglio 2020, 13:00

Una scossa di, di, è stata registrata allee distintamente avvertita da residenti e turisti. Il sisma è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 ora locale (le 8 in Italia), al largo dell'isola di, la più piccola di tutto l'arcipelago.La scossa è stata localizzata a pochi chilometri dalla costa della Restinga, nel Sud dell'isola di El Hierro e l'ipocentro è stato localizzato a 23 chilometri di profondità. In tutta l'isola ilè stato distintamente avvertito dalla popolazione, ma al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone. Lo riferisce l'Istituto geografico nazionale spagnolo (Ign).