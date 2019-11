Terremoto Albania, due gemellini vengono al mondo poco dopo il sisma: «Ecco l'ostinazione della vita»

Martedì 26 Novembre 2019, 14:56

In mezzo alla morte e alla distruzione, la vita ha trionfato. Mentre in queste ore insi lotta per cercare di salvare le persone dallesi contano morti e feriti,e in perfette condizioni, proprio 20 minuti dopo iche ha messo in ginocchio il paese.«Io e i miei colleghi anche stavolta in reparto maternità. Questi gemelli sono nati 20 minuti dopo il terremoto. Questo è il miglior simbolo dell’ostinazione e della forza della vita. Non ho parole», con queste parole un'infermiera ha accolto al mondo queste due nuove vite, condividendo le foto sui social per dare a tutti coloro che in queste ore stanno soffrendo un messaggio di speranza e di gioia.La mamma dei piccoli era in travaglio e stava nella fase più delicata quando c'è stata la scossa, così gli infermieri che l'hanno assistita hanno dovuto mantenere la calma, essere coraggiosi per se stessi e per quella mamma che stava mettendo al mondo i suoi bambini.