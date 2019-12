Terremoto in Albania, ancora forti scosse. La sindaca di Durazzo si dimette dopo la gaffe in tv

Domenica 1 Dicembre 2019, 21:55

L'ancora alle prese col: dopo la devastante scossa di magnitudo 6.5, che martedì scorso ha causato 51 vittime, lo sciame sismico prosegue con varie scosse di assestamento, più deboli ma comunque di una certa intensità. E intanto, travolta dalle polemiche, laha annunciato le proprie, da appena quattro mesidella città più colpita dal fortissimo terremoto, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni dopo essere finita nella bufera in seguito ad una dichiarazione poco felice rilasciata in tv. Come spiega l'Ansa, la prima cittadina di, in un'intervista all'emittente televisiva albanese Top Channel, aveva commentato così le conseguenze del sisma: «Dobbiamo essere soddisfatti anche di 50 vittime».La dichiarazione di, da un certo punto di vista, era comprensibile: il senso, infatti, è che un terremoto così devastante avrebbe potuto avere un bilancio ancora peggiore dal punto di vista delle vite umane. In molti, però, hanno attaccato ferocemente la, accusandola di non aver avuto rispetto del dolore delle famiglie delle vittime.Per questo motivo, la donna ha spiegato su Facebook: «Ferita dalla grande reazione negativa ad un commento che ho rilasciato in un momento di forte stress, annuncio le mie dimissioni dall'incarico di sindaco di Durazzo. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno creduto in me e spero nella comprensione di tutti».Intanto, solo nella mattinata di oggi, registrate, decine scosse di assestamento, con magnitudo fino a 3.9. L'ultima di questa potenza, avvertita poco prima delle ore 13.00, aveva l'epicentro a 2 chilometri a nord di Durazzo, con profondità di 27 chilometri.