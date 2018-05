Tentano di stuprare una ragazzina e diffondono il video sul web: condannati a dieci, otto e due anni

Sudan, sposa bambina uccise marito stupratore: sarà impiccata​

Hannounadi età inferiore ai 16 anni all'uscita di scuola, per poi portarla in un luogo isolato, tentare di, girare un filmato e diffonderlo sul web. Per questo motivo tre giovani sono stati condannati a. Una sentenza che potrebbe far gridare allo scandalo in molti paesi, ma che invece inè stata accolta con grande soddisfazione.È la prima volta, infatti, che nel paese nordafricano un tentato stupro viene punito in modo così severo. Come hanno dimostrato le perizie sul corpo della minorenne, infatti, non c'è stata alcuna penetrazione e questo, in passato, aveva fatto sì che le sentenze a carico degli imputati fossero decisamente blande. Questa volta, invece, le immagini della violenza, diffuse sul web, hanno scatenato polemiche e proteste che hanno investito l'intera società, portando così i giudici a punire i tre responsabili del fatto, avvenuto nella città di, non lontano da Marrakech.Il giovane di 21 anni che ha bloccato la ragazzina e le ha tolto i pantaloni, tentando di violentarla, è stato condannato a dieci anni di carcere. L'amico che ha registrato il video, invece, è stato condannato a otto e un terzo giovane, che ha poi diffuso quel filmato sul web, a due. Lo riportano i siti Observ Algerie 20minutos.es . Najia Adib, presidente dell'associazione 'Non toccate i miei figli', che si è costituita parte civile nel processo, ha dichiarato: «Quelle immagini hanno scosso tutta la società civile, questo può aver influito sulla sentenza. Finora, in passato, il tentativo di stupro non era mai stato punito con pene adeguate».