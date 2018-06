Tenta il suicidio per 7 volte, 16enne decide di aiutare il prossimo e crea un'app contro gli attacchi di panico

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha provato per 7 volte a, poi ha scelto di aiutare gli altri a non farlo. Amanda Southworth, ha 15 anni, e ha combattuto a lungo contro, malattie che l'hanno spinta per ben 7 volte nella sua giovanissima vita a provare a togliersi la vita. Fortunatamente tutti i tentativi non sono andati a buon fine e questo ha dato il coraggio all'adolescente diAmanda oggi sta meglio e vive a Los Angeles dove ha deciso di aprirsi e di diventare a tutti gli effetti un'imprenditrice. La 15enne ha creato un'app, Anxiety Helper, dedicata ai giovani come lei che soffrono di ansia e depressione e che si impegna ad aiutarli a gestire gli attacchi di panico. Con giochi, esercizi, servizi di localizzazione salvavita cerca di aiutare chi soffre e i propri familiari nella gestione delle malattie mentali.«Un giorno mi sono chiesta: 'Perché non creo lo strumento che avrei voluto avere nei momenti più bui? E così ho fatto», ha raccontato alla stampa locale. Il cambiamento c'è stato quando la famiglia si è trasferita da un piccolo centro a Los Angeles: le nuove compagnie, il diverso ambiente hanno spinto Amanda a chiudersi in se stessa con tutto quello che ha comportato: «La tecnologia mi ha salvato la vita. Chi ha attacchi di panico teme sempre di non avere il controllo della situazione, quando invece sei dietro un pc e crei qualcosa che solo tu sai gestire, ti sembra, tutto a un tratto, di recuperare il controllo. E tutto cambia. Da allora non ho mai più tentato il suicidio», ha raccontato.