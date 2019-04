Tenta di rapire una 12enne mentre va a scuola, interviene una donna e si dà alla fuga: caccia all'uomo

Mariam, 18enne italiana uccisa in Inghilterra: confessano tutte le ragazze indagate

Una, che si stava recando a scuola, è stata vittima di unda parte di un giovane. A salvarla è stato l'intervento di una passante, che ha messo in fuga il rapitore, attualmente ancora. Per consentire l'identificazione e la cattura, la polizia ha diffuso alcune registrazioni del sospetto.C'è un'intera comunità sotto choc a Hunslet, un quartiere di, in Gran Bretagna, dove martedì scorso, intorno alle 9.15, un giovane ha teso un vero e proprio agguato alla ragazzina, che in quel momento stava attraversando unper raggiungere la propria scuola. L'uomo, all'improvviso, si è avvicinato allae l'hain mezzo alla vegetazione. La ragazzina ha cercato di opporre resistenza e il trambusto ha richiamato l'attenzione di una donna, che è intervenuta in soccorso e ha costretto il rapitore alla fuga. Lo riporta Metro.co.uk Il giovane è stato anche immortalato in un video dalla stessa donna che aveva salvato la vittima: prima si allontana di corsa, poi rallenta quando crede di averla seminata. Quando però si volta e scopre di essere ancora seguito e ripreso, il rapitore ricomincia la propria fuga. Laha diffuso quel video, insieme alle registrazioni di alcune telecamere di sicurezza installate in strada che hanno immortalato il sospetto: si tratta di un giovane bianco, di altezza media e corporatura robusta, con capelli scuri e barba.«Quanto accaduto è assolutamente sconvolgente e abbiamo bisogno di identificare quell'uomo al più presto. Crediamo che con queste immagini sia facile riuscirci, chiediamo a chiunque lo riconosca di aiutarci» - ha spiegato un portavoce della polizia - «La ragazzina e la sua famiglia sono ancora sotto choc e al momento sono supportate da agenti e psicologi, perché hanno il terrore che questo possa accadere di nuovo».