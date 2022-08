Tenta di dar fuoco a un ragno con l'accendino e innesca un enorme incendio in un parco

Cercava di bruciare un ragno con il suo accendino ma ha fatto scoppiare un incendio. E' finito in manette Cory Martin, il ragazzo di 26 anni dello Utah (USA), arrestato con l'accusa di aver appiccato volontariamente il fuoco. Alla polizia ha detto di aver avvistato il ragno lunedì mentre si trovava in una zona escursionistica ai piedi delle colline a sud di Salt Lake City, vicino alla città di Springville. L'incendio si è rapidamente diffuso sulla montagna e ha bruciato meno di un miglio quadrato a partire da martedì, secondo i vigili del fuoco.

Leggi anche > Archie in coma dopo la sfida social, ultima chance per salvarlo: avrebbero dovuto staccare la spina alle 12

Drove past it earlier on the way home pic.twitter.com/lanhwh8R2M — 🇺🇲🎆🇺🇸Tim🇺🇲🎆🇺🇸 (@Utahjazz2022) August 2, 2022

Come riporta il Guardian, il ragazzo ha ammesso di aver appiccato il fuoco, ma non ha spiegato perché stesse cercando di bruciare il ragno. Gli agenti hanno trovato un barattolo di marijuana tra le sue cose. «Non sembrava essere su di giri» ha detto Spencer Cannon, sergente del dipartimento dello sceriffo della contea dello Utah.

Non ci sono prove che suggeriscano che Martin abbia intenzionalmente innescato l'incendio, ha riferito lo sceriffo Cannon, ma la sua decisione è sconcertante. Questa zona e la maggior parte dello Utah sono aridi in mezzo a condizioni di siccità estrema.

«Cosa lo ha portato a fermarsi e notare un ragno e decidere di provare a bruciarlo, non lo sappiamo» ha detto Cannon. «Potrebbe non esserci un perché. Potrebbe non sapere nemmeno un perché».

Come rivelano i documenti dal tribunale, Martin è stato arrestato con l'accusa di ustione sconsiderata e possesso di marijuana, oltre ad accessori per la droga. Era detenuto in carcere e non si sapeva se avesse un avvocato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA