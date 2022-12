Tempesta artica negli Stati Uniti e in Canada, almeno 38 morti. Migliaia di persone senza elettricità il giorno di Natale

Gli Stati Uniti restano stretti nella morsa del gelo. «Il Natale più freddo degli ultimi 40 anni», come qualcuno l'ha definito, ha fatto registrare almeno 38 morti tra Usa e Canada, dovuti direttamente o indirettamente ai disagi e alle temperature glaciali del Ciclone Elliot.

Quattro vittime canadesi si sono aggiunte al bilancio quando un pullman si è rovesciato dopo uno sbandamento sulla strada ghiacciata, nella cittadina di Merritt, nella provincia occidentale di British Columbia. Negli Usa i morti finora 34, scrive la Bbc, e lo stato più colpito è quello di New York. Circa 200.000 persone nel pomeriggio del giorno di Natale sono rimaste senza corrente: un calo rispetto agli 1,7 milioni delle ore precedenti. Più di 3.000 voli sono stati cancellati e ieri sono stati segnalati oltre 9.500 ritardi, secondo il sito FlightAware.com

Le forti nevicate e le condizioni di bufera di neve hanno reso le strade impraticabili e con zero visibilità, hanno congelato le sottostazioni elettriche e provocato la morte di almeno 17 persone in tutto lo stato a partire da domenica notte. Le squadre di soccorso, al lavoro in massa, hanno dovuto riattivare anche i veicoli di emergenza che dovevano essere rottamati, scrive la Cnn. La polizia di stato è stata coinvolta in oltre 500 salvataggi fino a domenica.

