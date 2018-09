Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, morta una donna. Una roulotte è precipitata da una scogliera a causa delle violente raffiche di vento che si sono abbattute sul veicolo a 140 chilometri orari. Il caravan si è schiantato su una spiaggia e una donna è morta. La vittima avrebbe avuto una cinquantina d'anni e, secondo le prime ricostruzioni, stava dormendo al momento dell'incidente.È accaduto in Irlanda, su una spiaggia a Claddaghduff vicino a Clifden, nella contea di Galway. Come riporta The Indipendent , nel frattempo la tempesta Alì si sta abbatendo su diverse parti del Regno Unito, con interruzioni di corrente e problemi alla viabilità. I detriti spazzati via dalle forti raffiche sonoI danni alla rete elettrica causati dalla tempesta Alì avrebbero colpito più diLo riporta il fornitore di energia elettrica dell'Irlanda. I problemi principali sono causati soprattutto dagli alberi che sono caduti sulle linee elettriche.Anche in Scozia sono stati registrati incidenti.nel porto di Greenock, a Inverclyde. Un portavoce dell'Oceania Cruises ha dichiarato: «Questo pomeriggio, al porto di Greenock in Scozia, Nautica ha incontrato venti estremamente forti che hanno provocato il distacco delle linee di ormeggio e il distacco della nave dal molo. Tutti gli ospiti e l'equipaggio a bordo sono al sicuro e non ci sono stati feriti. Sono stati richiamati i rimorchiatori e la nave è attualmente trattenuta dal suo ancoraggio. I 478 ospiti e i 26 membri dell'equipaggio sono a terra e vengono assistiti dalle squadre operative della costa fino a quando le condizioni saranno abbastanza sicure affinché la nave possa essere restituita al terminal passeggeri».