Installa una telecamera nascosta nel bagno delle donne in municipio

Aveva installato unaneldi un municipio, per spiarle. Per riuscire nel suo intento, aveva costruito un dispositivo sofisticato e soprattutto perfettamente occultato all'interno della toilette riservata alle utenti e alle dipendenti dell'amministrazione comunale. Per un uomo, la cui identità non è stata rivelata, è però arrivata unadidi carcere.È accaduto a, nella regione dell'Andalusia, in A parlarne è 20minutos.es : l'uomo, un dipendente comunale, nel 2016 aveva costruito e installato lama era stato scoperto e arrestato nel settembre di quell'anno. Durante il processo, il Comune si è anche costituito parte civile contro l'uomo, accusato di delitti contro la privacy e l'intimità delle persone.Per quasi un mese, molte donne che erano entrate in quel bagno avevano notato lama erano del tutto ignare di essere spiate, dal momento che pensavano si trattasse di un deodorante o di un aspiratore per il riciclo dell'aria. Una volta scoperta la, gli inquirenti avevano acquisito alcune registrazioni: nei filmati apparivano tredici diverse donne e anche un uomo, proprio colui che aveva installato il dispositivo. Proprio grazie a quelle immagini, l'uomo era stato arrestato e rinviato a giudizio. Dopo oltre due anni e mezzo, la vicenda giudiziaria si è conclusa con l'ultima sentenza e con la richiesta, da parte del Comune, della sospensione del dipendente per tutta la durata della condanna.