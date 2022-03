Mariupol, la strage al teatro ha causato almeno 300 morti. Il video dopo le bombe

Emerge oggi a distanza di 10 giorni il numero dei morti che ha caratterizzato il bombardamento al teatro di Mariupol. Sono tuttavia cifre ancora parziali. Sarebbero circa 600 le persone sopravvissute. Lo ha detto Petro Andriushchenko, un consigliere del sindaco della città assediata, spiegando su Telegram che il dato è stato raggiunto raccogliendo diverse testimonianze, secondo quanto riferisce la Cnn. Andriushchenko ha rilasciato anche un'intervista all'emittente francese Bfmtv in cui dice: «Siamo a casa nostra, e consegnare il nostro paese ai russi e alle truppe russe è fuori discussione».

In precedenza Andriushchenko aveva dichiarato oggi che sono 300 le persone rimaste uccise nel bombardamento russo del teatro, lo scorso 16 marzo. Le autorità cittadine non sono state in grado di organizzare i soccorsi sotto i bombardamenti, ma il comune si è impegnato nel raccogliere dati per capire innanzitutto quante persone fossero rifugiate nel teatro al momento dell'attacco.

Si è arrivati alla conclusione «praticamente ufficiale» che in quel momento c'erano 900 persone. Di queste ne sono morte circa 300 che in quel momento si trovavano nei piani più alti o sul retro. Molti dei 600 sopravvissuti, ha detto Andriushchenko, stanno lasciando Mariupol verso Zaporizhzhia.

Perché è così difficile stabilire dei numeri certi? Il bombardamento avvenuto il 16 marzo scorso è stato raccontato dai giornalisti dell'agenzia Ap. Sono loro gli ultimi testimoni indipendenti della carneficina di Mariupol. Con un lungo reportage apparso il 22 marzo i giornalisti hanno raccontato i bombardamenti sui civili nonché l'impossibilità di fuggire dalla città. Oggi sui social è stato diffuso il primo video che mostra che cosa è successo all'interno del teatro, dopo il bombardamento. Nelle immagini si vede l'interno del teatro: ci sono macerie e detriti, si vedono chiaramente i danni ma soprattutto si vedono decine di persone, tra cui anziani e donne con bambini che cercano di uscire dal teatro. La voce che parla riferisce di un attacco aereo.

First known to me footage of the Mariupol Drama theatre soon after it was bombed by the Russian aviation on 16 March 2022. Only photos were available before.



Video was sent to Telegram ТРУХА by a Mariupol man.



1/2 pic.twitter.com/07B9HW51yL — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) March 25, 2022

I reporter dell'Ap hanno raccontato anche la loro fuga disperata: «Ci siamo stipati in una Hyundai con una famiglia di tre persone e ci siamo infilati in un ingorgo di 5 chilometri fuori dalla città. Circa 30.000 persone sono uscite da Mariupol quel giorno - così tante che i soldati russi non hanno avuto il tempo di guardare da vicino le auto con i finestrini coperti da pezzi di plastica sventolanti». «La gente era nervosa. Litigavano, si urlavano l'un l'altro. Ogni minuto c'era un aereo o un attacco aereo. La terra tremava», si legge nell'articolo.

«Abbiamo attraversato 15 posti di blocco russi. Ad ognuno, la madre seduta davanti pregava furiosamente, abbastanza forte da farci sentire. Mentre li attraversavamo - il terzo, il decimo, il quindicesimo, tutti presidiati da soldati con armi pesanti - le mie speranze che Mariupol potesse sopravvivere stavano svanendo. Capivo che solo per raggiungere la città, l'esercito ucraino avrebbe dovuto sfondare tanto terreno. E non sarebbe successo. Al tramonto, siamo arrivati a un ponte distrutto dagli ucraini per fermare l'avanzata russa. Un convoglio della Croce Rossa di circa 20 auto era già bloccato lì. Siamo usciti tutti insieme dalla strada in campi e strade secondarie. Le guardie al posto di blocco n. 15 parlavano russo con il ruvido accento del Caucaso. Quando siamo arrivati al sedicesimo posto di blocco, abbiamo sentito delle voci. Voci ucraine. Provai un sollievo travolgente. La madre davanti all'auto scoppiò in lacrime. Eravamo fuori. Eravamo gli ultimi giornalisti a Mariupol. Ora non ce ne sono più», concludono i giornalisti.

Ucraina, diretta. Mariupol, la battaglia finale casa per casa. «Migliaia di deportati in Russia». Mosca minaccia l'Italia: «Con altre sanzioni conseguenze irreversibili»

La Russia definisce l'operazione a Mariupol come una "liberazione" della città collegata alla più vasta "liberazione" del Donbass. Il generale russo Sergei Rudskoy, citato dall'agenzia di stampa Interfax afferma che «unità delle milizie della Repubblica popolare di Luhansk hanno liberato il 93 per cento del territorio della regione. Ora si combatte nelle vicinanze di Severodonetsk e Lysychansk. Le milizie della Repubblica popolare di Donetsk hanno il controllo del 54 per cento del territorio. La liberazione della città di Mariupol prosegue», ha aggiunto il generale sottolineando che «unità delle forze armate della Federazione russa, insieme alle milizie delle Repubbliche, stanno portando avanti una offensiva per liberare le zone abitate a ovest di Donetsk».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA