Il tatuatore sbaglia a scrivere il nome del figlio, mamma cambia i documenti all'anagrafe

Si fadei suoisul braccio, ma il tatuatore sbaglia il nome di uno dei due. La mamma svedese però non si è persa d'animo e ha trovato la soluzione più semplice: hail nome al figlio all'anagrafe. Il tatuatore si è sbagliato e ha scritto Kelvin al posto di Kevin, così la donna ha deciso di fare una modifica nei documenti.La mamma aveva chiesto che sull'avambraccio fossero scritti il nome del figlio (Kevin appunto) e della figlia, Nova. «All’inizio l’ortografia non mi sembrava sbagliata», ha raccontato all' Indipendent. «Per me, il testo è capovolto quindi non ho notato immediatamente l’errore. Ma mentre eravamo seduti in macchina, mio cugino ha fatto una foto del tatuaggio e me l’ha fatta vedere. Stavo per svenire. Sulla mia pelle c’era scritto Kelvin invece di Kevin, non pensavo fosse vero. Mio cugino rideva, dopo il primo momento di sbigottimento ci siamo chiesti: ma è uno scherzo?».Ovviamente la donna è tornata subito dal tatuatore chiedendogli di risolvere il problema e l'uomo ha risposto che l'unica cosa che poteva essere fatta è un intervento con il laser. Sarebbe stato necessario più di un anno di tempo e sarebbe stato molto doloroso, così la mamma ha optato per la soluzione più semplice. «Dopo aver pensato un po', abbiamo deciso di cambiare nome al piccolo e chiamarlo Kelvin», ha raccontato, «Ora ci piace e non voglio tornare indietro». La donna è in attesa della terza figlia e ha già annunciato che tatuerà anche il suo nome, ma ha precisato: «Ho intenzione di scriverlo il nome della piccola su un pezzo di carta e di farlo controllare al tatuatore migliaia di volte».