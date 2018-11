Il tassista rifiuta un passeggero che trasporta fiori per il giorno della memoria: licenziato

Domenica 4 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilsi rifiuta di trasportare deiper il giorno della memoria e viene. Un passeggero doveva trasportare dei pacchi di papaveri da un club della Royal British Legion allo stadio Kingstanding di Villa Park giovedì pomeriggio scorso, ma si è visto rifiutare la corsa dal tassista.Secondo quanto riporta l' Independent il tassista ha chiesto cosa ci fosse nelle scatole e quando l'uomo ha risposto che erano dei fiori per la giornata della memoria, si sarebbe rifiutato. La compagnia di taxi KMR Cars ha dichiarato che l'autista è stato licenziato per non aver comunicato ai capi che il passeggero non era stato soddisfatto e ha anche chiesto scusa per l'increscioso incidente. Sono arrivate offese e minacce di morte alla stessa compagnia che peròha subito preso le distanze dal gesto del suo dipendente.«KMR Cars come azienda riconosce e ha il massimo rispetto per coloro che hanno combattuto e messo le loro vite in pericolo per tutti noi presenti oggi e meritano di essere ricordati nella Domenica del Ricordo con il papavero come simbolo di tale sacrificio», ha fatto sapere la compagnia in un comunicato.