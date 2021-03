Tassa sui "super ricchi" negli Usa: Jeff Bezos rischia di pagare oltre 5 miliardi all'anno. Elon Musk, Bill Gates e Zuckerberg poco meno

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos potrebbe essere costretto a pagare più di cinque miliardi di dollari di tasse ai sensi dell'Ultra-Millionaire Tax Act proposto dai politici statunitensi all'inizio di questa settimana. La senatrice democratica Elizabeth Warren ci ha infatto riprovato e ha proposto una nuova tassa sugli 'ultra milionari'. L'imposta del 2% sulle famiglie che valgono fra i 50 milioni di dollari e un miliardo di dollari servirà - secondo Warren e gli altri co-firmatari dell'Ultra-Millionaire Tax Act Pramila Jayapal e Brendan Boyle - a creare un'economia più giusta.

Secondo le stime, la tassa genererà «almeno 3.000 miliardi di dollari di entrate in 10 anni». La misura, così come le altre simili proposte in passato da Warren, difficilmente otterrà l'appoggio necessario per essere approvata ma segnala come la sinistra del partito democratico resta attiva. «Gli ultra ricchi hanno aggirato le regole e ora lo 0,1% che rappresentano paga un'aliquota inferiore al 99% della popolazione. La ricchezza dei miliardari è il 40% maggiore di prima che la pandemia iniziasse», afferma Warren. «Una tassa sulla ricchezza è popolare fra gli elettori di tutti e due gli schieramenti perché - spiega Warren - il sistema» attuale funzione a «beneficio dei ricchi e delle grandi aziende».

Secondo i calcoli dell'Institute for Policy Studies e Americans for Tax Fairness in seguito all'annuncio della proposta fiscale, Bezos, la persona più ricca del mondo, dovrebbe pagare 5,7 miliardi di dollari nel 2020 nell'ambito del piano. L'analisi ha affermato che, nonostante l'elevato livello di tassazione, Bezos sarebbe stato comunque rimasto con un patrimonio netto di circa 185 miliardi di dollari. Sebbene la pandemia di coronavirus abbia causato cifre record sulla disoccupazione negli Stati Uniti nel 2020, Bezos ha visto la sua ricchezza aumentare di circa 75 miliardi. Il CEO di Tesla Elon Musk verrebbe invece tassato per circa 4,6 miliardi di dollari, il co-fondatore di Microsoft Bill Gates 3,6 miliardi e il CEO di Facebook Mark Zuckerberg circa 3 miliardi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA