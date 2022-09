La tiktoker Tanya muore a 21 anni in un incidente col paracadute: «Lo ha aperto troppo tardi»

Tanya Pardazi, tiktoker canadese di 21 anni, è morta in un incidente di paracadutismo. Stava completando il suo primo corso da solista con Skydive Toronto a Innisfil, Ontario, secondo quanto riportato da Jam Press. Era la sua prima volta che saltava, secondo l'azienda di paracadutismo, che richiede agli studenti di completare una giornata di addestramento a terra prima di tentare un'immersione da solista, secondo CTV News Toronto.

Tiktoker canadese morta a 21 anni, cosa è successo

La studentessa dell'Università di Toronto ha aperto il paracadute troppo tardi durante la sua discesa. Secondo una dichiarazione di Skydive Toronto, Pardazi aveva "rilasciato un paracadute principale a rotazione rapida a bassa quota, senza il tempo o l'altitudine necessari per il gonfiaggio del paracadute di riserva".

I video da migliaia di views

In seguito all'incidente, la cercatrice di brividi è stata successivamente portata d'urgenza in ospedale, dove è stata dichiarata morta all'arrivo. Pardazi era un appuntamento fisso su TikTok, dove la studentessa di filosofia pubblicava regolarmente video in cui discutevano di tutto, per i suoi quasi 100.000 follower. Nell'ultima clip prima della sua morte, pubblicata il 22 agosto, Pardazi ha parlato di Tetris e del paracadutismo.

La commozione di amici e parenti

Gli amici e la famiglia di Pardazi sono rimasti devastati per la sua morte. "Pensavo fosse uno scherzo", ha detto a Barrie Today Melody Ozgoli, amica intima di Pardazi . "Sono passati un paio di giorni e ancora non riesco a crederci". Un'altra amica, Kimia Sepanlou, ha definito la defunta "una delle ragazze più coraggiose" che conosceva.

