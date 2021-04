Tamponi gratis per tutti due volte alla settimana: la nuova arma contro il Covid

Da venerdì 9 aprile tamponi gratis due volte a settimana per tutti i cittadini in Inghilterra. Lo ha annunciato il governo britannico in una nota, precisando che in aggiunta alle scuole ed ai posti di lavoro in futuro saranno allestiti nuovi centri per condurre i test rapidi anticovid.

Chiunque potrà essere sottoposto a tampone, con il risultato atteso in 30 minuti, anche in assenza di sintomi. «Mentre continuiamo a fare buoni progressi nel nostro programma di vaccinazione e procede la roadmap per allentare cautamente le restrizioni, test rapidi regolari sono anche più importanti per assicurare che i nostri sforzi non vadano sprecati», ha commentato il premier Boris Johnson.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Aprile 2021, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA