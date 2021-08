Afghanistan, il messaggio del vice capo dei Talebani promette serenità: «Del nostro meglio per aiutare la nazione»

I talebani che hanno preso il potere a Kabul hanno lanciato un nuovo video in cui il vicecapo promette «serenità» alla nazione e di occuparsi dei bisogni della gente. «Questa è l'ora della prova. Noi forniremo i servizi alla nostra nazione, daremo serenità alla nazione intera e faremo del nostro meglio per migliorare la vita delle persone», dice nel video, citato dalla Bbc, il mullah Baradar Akhund seduto nel palazzo presidenziale circondato da miliziani armati. «Il modo in cui siamo arrivati era inatteso e abbiamo raggiunto questa posizione che non ci aspettavamo», dice ancora Akhund.

Talebani a Kabul, paura per le donne: «Sopra i 12 anni sono bottino di guerra». Fuga in massa, caos in aeroporto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Agosto 2021, 09:18

