Treno con 320 passeggeri deraglia in galleria, almeno 36 morti a Taiwan. Altre 72 persone incagliate tra le lamiere

Gravissimo incidente ferroviario a Taiwan: un treno è deragliato in un tunnel nell'est del Paese e sono almeno 36 i morti. Una sessantina le persone rimaste ferite e portate in ospedale, mentre oltre 70 passeggeri risultano ancora intrappolati nel treno. Lo riferiscono i vigili del fuoco di Taiwan mentre proseguono gli sforzi per portare soccorso.

Tragedia a #Taiwan. Un treno con 350 passeggeri deraglia in una galleria. Almeno 36 morti e oltre 60 feriti. Decine di persone ancora intrappolate nei vagoni. pic.twitter.com/ORydD4Bhnq — ROBERTO ZICHITTELLA (@ROBZIK) April 2, 2021

Sul treno deragliato viaggiavano 320 persone in otto carrozze, come spiega l'agenzia di stampa ufficiale Central News Agency (Cna) temendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incidente è avvenuto a nord di Hualien, lungo la costa orientale di Taiwan. Secondo la Cna un camion non era parcheggiato in modo corretto ed è scivolato lungo il percorso del treno, che ha poi urtato la parete del tunnel.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 08:41

